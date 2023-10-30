В Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах

«Известия»: в ГД предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах

Министерству транспорта России предложили снизить разрешенную максимальную скорость электросамокатов на тротуарах и в пешеходной зоне с 25 до 15 км/ч. С инициативой выступил зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов, соответствующий документ есть в распоряжении «Известий».

Депутат предложил внести изменения в постановление правительства о ПДД. В пешеходной зоне, по тротуару и пешеходной дорожке скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ) не должна превышать 15 км/ч.

«За последние несколько лет количество ДТП с участием электросамокатов, гироскутеров и электромопедов выросло в семь раз», — сказано в письме, адресованном главе Минтранса Виталию Савельеву.

По его словам, в 2019 году было 142 аварии, в 2022-м — уже 941. При этом число раненых увеличилось в семь раз — с 147 до 976 человек.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило «дорожную карту», которая подразумевает ужесточение контроля за передвижением электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

План кабмина, где прописаны «мероприятия, направленные на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития СИМ и обеспечение дорожного движения при их использовании», состоит из 27 пунктов.

В России с 1 марта начали действовать изменения в правилах дорожного движения, согласно которым электросамокаты, гироскутеры, сегвеи и другие подобные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности

