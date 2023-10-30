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14:23, 30 октября 2023Путешествия

Стало известно о положении находящихся в Дагестане туристов

РСТ: обстановка на курортах СКФО спокойная, туристы размещены в отелях

Фото: Мария Ващук / РИА Новости

Все организованные туристы, не улетевшие 29 октября из Махачкалы из-за беспорядков в аэропорту, размещены в отелях или отправлены домой через соседние авиагавани. О положении находящихся в Дагестане путешественников стало известно пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ), пишет РИА Новости.

Эксперты отметили, что обстановка на курортах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) остается спокойной. Более того, по их словам, информации об аннуляции забронированных туров пока нет.

Председатель Регионального союза туриндустрии СКФО, генеральный директор компании «Магтур» Умар Айдинов рассказал, что некоторых клиентов местные туроператоры разместили даже у себя дома. «Гостиницы идут навстречу, решают все вопросы быстро, помогают друг другу "пристраивать" туристов, потому что загрузка везде большая, — добавил он. — Безопасность гостей на первом плане».

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Специалист подчеркнул, что организованным путешественникам в этой обстановке значительно проще, чем самостоятельным. «Но и там, насколько я знаю, поддерживается очень тесная связь с отелями и гостевыми домами, в которых они размещались, — пояснил Айдинов. — Думаю, в любом случае в течение недели ситуация разрешится».

Тем временем министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов заявил ТАСС, что в республике для туристов в круглосуточном режиме работает горячая линия. По всем необходимым вопросам отдыхающие могут обращаться по номеру +7(8722) 52-24-17. «Им будет оказана вся необходимая помощь», — указал глава ведомства.

Ранее сообщалось, что в настоящее время в Дагестане находятся несколько тысяч организованных туристов. Если аэропорт Махачкалы не откроют в течение суток, то для их возвращения могут быть использованы авиагавани других северокавказских республик.

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      Фариза Бацазова
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