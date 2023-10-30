Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:53, 30 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о повреждении инфраструктурных объектов в Запорожье и Бериславе

В подконтрольных Киеву Запорожье и Бериславе повреждены объекты инфраструктуры

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В подконтрольном Киеву Запорожье в результате ракетного удара разрушен инфраструктурный объект. Об этом сообщил глава украинской Запорожской областной администрации Юрий Малашко, передает телеканал 5.ua.

Кроме того, местные власти сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Бериславе на правом берегу Днепра. Город остался без электричества.

Ранее стало известно о взрывах в Одесской области. Глава местной областной администрации Олег Кипер сообщил, что на судостроительном заводе произошел пожар и была повреждена техника.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам начали отказывать в уже одобренной ипотеке. Почему так происходит?

      На парковке стадиона «Наполи» обнаружили тело безбилетника

      Москвичам предсказали рекордное тепло

      Россиянам назвали способы защититься от отравления кишечной палочкой

      Россияне массово вспомнили о своих первых машинах

      Подростки в российском городе напали на участников Хеллоуина в ТЦ

      Мужчина принял незнакомца за рыбу и ударил его мачете

      Россиянам раскрыли уловки агрегаторов такси

      Атакована очередная военная база США на Ближнем Востоке

      В Госдуме ответили на блокировку российских СМИ в Молдавии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости