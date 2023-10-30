Стало известно о повреждении инфраструктурных объектов в Запорожье и Бериславе

В подконтрольных Киеву Запорожье и Бериславе повреждены объекты инфраструктуры

В подконтрольном Киеву Запорожье в результате ракетного удара разрушен инфраструктурный объект. Об этом сообщил глава украинской Запорожской областной администрации Юрий Малашко, передает телеканал 5.ua.

Кроме того, местные власти сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Бериславе на правом берегу Днепра. Город остался без электричества.

Ранее стало известно о взрывах в Одесской области. Глава местной областной администрации Олег Кипер сообщил, что на судостроительном заводе произошел пожар и была повреждена техника.