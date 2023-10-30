Стало известно о состоянии пострадавших из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы

Минздрав Дагестана: из-за беспорядков в аэропорту Уйташ пострадали 10 человек

В результате беспорядков в аэропорту Уйташ (Махачкала) пострадали десять человек. Об этом сообщили в Telegram-канале Минздрава Республики Дагестан.

Из сообщения министерства также стало известно о состоянии пострадавших, среди которых оказались как сотрудники полиции, так и гражданские лица. Два человека находятся в крайне тяжелом состоянии, самочувствие других оценивают как тяжелое и средней тяжести.

«Врачи делают все возможное для сохранения их здоровья. Еще более 10 человек с легкими травмами обратились за медпомощью амбулаторно», — добавили в региональном Минздраве.

Раненным оказывается медицинская помощь, процесс контролирует лично министр здравоохранения республики Татьяна Беляева.

Ранее Управление Следственного комитета (СК) России в Дагестане возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. Росавиация сообщила о решении временно закрыть аэропорт Махачкалы Уйташ на вылет и прилет в связи с проникновением на его территорию неизвестных лиц.