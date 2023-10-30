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15:11, 30 октября 2023Россия

Украинский снаряд пробил крышу частного жилого дома в российском селе

Белгородский губернатор Гладков сообщил о повреждении дома в Новой Таволжанке

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область, один из снарядов пробил крышу жилого дома. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ сегодня попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Один из снарядов пробил крышу частного жилого дома, также в доме выбиты окна», — пояснил он.

По его словам, в ближайшее время строительные бригады займутся устранением последствий атаки.

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10 июня 2023

Ранее очередной обстрел со стороны Украины повредил четыре частных дома в Белгородской области. Гладков сообщал, что 26 октября под обстрел ВСУ попало село Пороз. Позднее в домовладениях выявили повреждения фасадов, крыш, заборов и одного автомобиля.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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