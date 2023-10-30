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16:36, 30 октября 2023Силовые структуры

Украинский военный расстрелял два автомобиля с мирными жителями и попал под суд

В ДНР осудят украинского военного за расстрел двух машин с мирными жителями

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение и передала в суд уголовное дело 22-летнего водителя бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Шалара. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Шалар обвиняется по пунктам «а», «ж», «л» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ. Дело рассмотрит по существу Верховный суд ДНР.

По версии следствия, в марте 2022 года военный вместе с другими военнослужащими был на боевой позиции на улице Карпинского в Мариуполе, когда заметил движущийся по дороге микроавтобус и легковой автомобиль с белыми лентами на зеркалах. В салоне транспортных средств находились водители и по одному пассажиру. Шалар решил выполнить полученный ранее приказ командира по ликвидации мирного населения и прицельными выстрелами из автомата расстрелял транспорт. В результате обстрела четыре человека скончались на месте преступления.

Ранее прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение в отношении украинского морпеха Руслана Шмидта, расстрелявшего жителя Мариуполя.

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