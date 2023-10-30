Уролог назвал оптимальный размер мужского пениса

Уролог Джошуа Гонсалес, который специализируется на мужском сексуальном здоровье, назвал оптимальный размер мужского пениса для удовлетворения партнерши. Его мнение приводит Men's Health.

Гонсалес считает, что 15 сантиметров является идеальным размером полового органа мужчины, который дает ему максимальную свободу в выборе позиций. «Этого более чем достаточно, чтобы осчастливить потенциальных партнерш», — сказал врач. При этом, он уверен, что расхождения в большую или меньшую сторону не отразятся на качестве сексуальной жизни.

Сексопатолог Лори Миц добавила, что размер гениталий чаще волнует самих мужчин, а не их партнерш. «Суть в том, что независимо от размера пениса, найдется женщина, которой будет все равно или она будет довольна тем, что есть», — сказала Минц. Она также указала, что, проводя исследования для своей книги, выяснила, что большинство женщин больше всего ценят в сексуальных партнерах умение быть заботливым, чутким, а также знание женской анатомии.

Ранее сообщалось, что средняя длина пениса составляет 13,11 сантиметра. При этом большинство женщин назвали идеальный размер пениса для секса на одну ночь 16,26 сантиметра.