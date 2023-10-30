Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:08, 30 октября 2023Путешествия

Ущерб аэропорту Махачкалы после беспорядков оценили в миллионы рублей

В аэропорту Махачкалы после беспорядков пострадало оборудование и сломаны заборы

Фото: Муса Салгереев / ТАСС

В аэропорту Махачкалы оценили нанесенный беспорядками ущерб в несколько миллионов рублей. Такой информацией поделился с ТАСС директор авиагавани Саид Рамазанов.

После случившегося было установлено, что в аэропорту пострадало оборудование, объекты инфраструктуры, были сломаны камеры и заборы. Рамазанов также пожаловался на нанесенный сотрудникам моральный и физический вред.

Вечером 29 октября в аэровокзал Махачкалы ворвались сотни агрессивно настроенных людей. Поводом послужило прибытие самолета из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Авиагавань закрыли на вылет и прилет до 02:59 (по московскому времени) 31 октября. В результате беспорядков пострадали 20 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Обсудить
      Последние новости

      В Газе умерла самая известная заложница ХАМАС. Кадры с покалеченной девушкой в кузове пикапа облетели весь мир

      В Киеве заявили о конце конфетно-букетного периода в отношениях с Западом

      Россиянам подготовили подарки за участие в конкурсе

      Полиция устроила проверку на складе Wildberries в Подмосковье

      В США заявили о скорой замене Зеленского Западом

      Генерал ФСБ высказался о последствиях наземной операции Израиля в Газе

      Звезда двух фильмов «Брат» призвал не искать в фильме политику

      Ветеринары рассказали о трудностях содержания котов со сплюснутой мордой

      Дина Саева снялась полуголой с краской на теле

      Россияне массово расхотели покупать жилье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости