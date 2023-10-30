Ущерб аэропорту Махачкалы после беспорядков оценили в миллионы рублей

В аэропорту Махачкалы после беспорядков пострадало оборудование и сломаны заборы

В аэропорту Махачкалы оценили нанесенный беспорядками ущерб в несколько миллионов рублей. Такой информацией поделился с ТАСС директор авиагавани Саид Рамазанов.

После случившегося было установлено, что в аэропорту пострадало оборудование, объекты инфраструктуры, были сломаны камеры и заборы. Рамазанов также пожаловался на нанесенный сотрудникам моральный и физический вред.

Вечером 29 октября в аэровокзал Махачкалы ворвались сотни агрессивно настроенных людей. Поводом послужило прибытие самолета из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Авиагавань закрыли на вылет и прилет до 02:59 (по московскому времени) 31 октября. В результате беспорядков пострадали 20 человек.