В Донецке сообщили о массовых спекуляциях на гибели семьи в Волновахе

Гагин: украинский ЦИПсО массово спекулирует на гибели семьи в Волновахе

Украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) начал массово распространять новость о гибели семьи в Волновахе, обвиняя в этом российских военнослужащих. Об этом заявил РИА Новости советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

Он призвал дождаться официального заключения следствия и «не интерпретировать эту новость самостоятельно».

«Сейчас ведутся следственные действия, нужно подождать до того момента, когда они будут проведены и будет дана официальная оценка этому трагическому событию», — сказал Гагин.

Накануне в Волновахе, ДНР, нашли застреленными семью из девяти человек. Среди них были двое детей.