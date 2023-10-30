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16:36, 30 октября 2023Бывший СССР

В Донецке сообщили о массовых спекуляциях на гибели семьи в Волновахе

Гагин: украинский ЦИПсО массово спекулирует на гибели семьи в Волновахе

Фото: camilo jimenez / Unsplash

Украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) начал массово распространять новость о гибели семьи в Волновахе, обвиняя в этом российских военнослужащих. Об этом заявил РИА Новости советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

Он призвал дождаться официального заключения следствия и «не интерпретировать эту новость самостоятельно».

«Сейчас ведутся следственные действия, нужно подождать до того момента, когда они будут проведены и будет дана официальная оценка этому трагическому событию», — сказал Гагин.

Накануне в Волновахе, ДНР, нашли застреленными семью из девяти человек. Среди них были двое детей.

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      Александр Слабиев
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