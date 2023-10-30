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16:31, 30 октября 2023Мир

В Ливане предрекли хаос в регионе в случае вступления страны в войну

Премьер Ливана Микати: страна находится в центре бури, надо уберечь ее от войны
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ayal Margolin / Globallookpress.com

В случае вступления Ливана в войну между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, ближневосточный регион погрузится в хаос. Об этом заявил ливанский премьер-министр Наджиб Микати, сообщает Sky News Arabia.

Микати заверил, что правительство Ливана понимает, что страна находится в центре бури, и пытается уберечь ее от войны. Но битва будет неизбежна, если Израиль продолжит нарушать границы государства и наносить удары по его территории.

«Если Ливан вступит в войну, на нем все не закончится, весь регион погрузится в состояние хаоса. (...) Однако в вопросе о втягивании Ливана в конфликт мяч на стороне Израиля», — предрек Микати.

Ранее стало известно, что десять ракет по территории Израиля было запущено из Ливана. ЦАХАЛ открыл ответный огонь.

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      Дарья Балацкая
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