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15:54, 30 октября 2023Экономика

В одном из крупнейших банков заявили о прохождении пика кризиса в Китае

HSBC: основная фаза долгового кризиса на рынке недвижимости КНР подошла к концу

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Основная фаза долгового кризиса на рынке недвижимости Китая подошла к концу, однако говорить о полноценном восстановлении проблемного сектора экономики КНР пока преждевременно. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков британского банка HSBC.

Эксперты одной из крупнейших финансовых организаций пришли к выводу, что для завершения этапа коррекции рынка коммерческой недвижимости КНР потребуется несколько кварталов. Опасения аналитиков связаны в первую очередь с неопределенностью вокруг будущего крупнейшего застройщика Китая — девелоперской компании Evergrande. После дефолта в 2021 году суммарные обязательства местного гиганта оцениваются более чем в 300 миллиардов долларов.

Ясность по поводу дальнейшей судьбы компании должна наступить 4 декабря — в этот день должно состояться последнее судебное слушание, по итогам которого проблемные активы Evergrande могут ликвидировать. Ключевое заседание пройдет в Высоком суде Гонконга. Финансовый директор HSBC Джордж Элхедери заявил, что ожидает постепенного восстановления жилищного сектора КНР после окончательного решения по поводу будущего Evergrande.

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Об усугублении долгового кризиса на китайском рынке коммерческой недвижимости говорится на протяжении последних нескольких месяцев. Ранее аналитики предрекли скорый дефолт и масштабную ликвидацию активов двух крупнейших застройщиков КНР — компаний Evergrande и Country Garden (CG).

25 октября стало известно о первом уведомлении о дефолте по долларовым облигациям CG. Этот инцидент стал первым в истории фирмы, считающейся вторым по величине активов девелопером КНР. Речь шла о неисполнении выплат купонов по бондам на общую сумму 15,4 миллиона долларов в установленные сроки, которые завершились 18 октября.

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      Анатолий Акулов
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