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14:52, 30 октября 2023Мир

В США заявили о скорой замене Зеленского Западом

Экс-разведчик США Риттер: Зеленский перестал быть главной звездой Запада

Фото: Olivier Matthys / Pool / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский больше не главная звезда на Западе. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону на YouTube.

«Нужно помнить, что Зеленский — актер, а не лидер. Когда начался конфликт, для него "написали" определенный сценарий. Ничего оригинального в этом образе не было», — выразил свое мнение эксперт.

Риттер считает, что Запад начинает уставать и забывать про Зеленского, потому что он не герой, а трус. По словам бывшего американского разведчика, всем надоело наблюдать за этим шоу, поэтому скоро его либо ликвидируют, либо заменят.

Ранее Риттер заявил, что США не смогут помочь Украине одержать победу в конфликте с Россией. Он отметил, что украинские войска проигрывают, поэтому Соединенным Штатам не стоит продолжать поставлять им оружие.

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      Дарья Балацкая
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