В Запорожской области назвали потери ВСУ за сутки на времевском направлении

Рогов: ВСУ потеряли около 200 бойцов за сутки на времевском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 200 бойцов за сутки на времевском направлении Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

Он уточнил, что российские военные отразили пять атак ВСУ. По его словам, войска России применили артиллерию, минометы и реактивные системы залпового огня. «200 боевиков, из техники — два БТР, одна гаубица и несколько внедорожников», — перечислил Рогов потери украинской армии.

Кроме того, Вооруженные силы России успешно атаковали в районе Старомайорского и Новодонецкого, подчеркнул он. На указанном участке фронта продолжаются артиллерийские бои.

Ранее стало известно, что Российской армии удалось уничтожить в Запорожской области станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель». Общие потери ВСУ, как сообщалось, составили до 40 солдат.