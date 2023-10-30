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12:31, 30 октября 2023Бывший СССР

В Запорожской области назвали потери ВСУ за сутки на времевском направлении

Рогов: ВСУ потеряли около 200 бойцов за сутки на времевском направлении

Фото: Alex Babenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 200 бойцов за сутки на времевском направлении Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

Он уточнил, что российские военные отразили пять атак ВСУ. По его словам, войска России применили артиллерию, минометы и реактивные системы залпового огня. «200 боевиков, из техники — два БТР, одна гаубица и несколько внедорожников», — перечислил Рогов потери украинской армии.

Кроме того, Вооруженные силы России успешно атаковали в районе Старомайорского и Новодонецкого, подчеркнул он. На указанном участке фронта продолжаются артиллерийские бои.

Ранее стало известно, что Российской армии удалось уничтожить в Запорожской области станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель». Общие потери ВСУ, как сообщалось, составили до 40 солдат.

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      Кристина Есикова
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