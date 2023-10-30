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02:36, 30 октября 2023Мир

Венгерского дипломата поразило увиденное на Украине

Венгерский дипломат Коша: живущие на Украине люди находятся в ужасном состоянии

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинцы находятся в ужасном состоянии из-за усталости от конфликта, рассказал бывший сотрудник посольства Венгрии в Японии Балинт Коша в интервью Tokyo Shimbun.

По его словам, увиденное в стране поразило его. «Повсюду на Украине я чувствую запах алкоголя уже с утра... В прошлом году с этим не было так плохо, но в последнее время становится просто ужасно. Меня сильно беспокоит психическое состояние оставшихся в стране украинцев», — заявил дипломат.

Коша указал, что после начала конфликта с Россией жители и без того бедных украинских регионов «едва сводят концы с концами». Помимо этого, вспыхнувший на Ближнем Востоке конфликт стал для страны «очередным ударом», окончательно разуверившим украинцев в возможности одержать победу над Россией из-за смены настроений в политических кругах в США.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что мобилизационные ресурсы республики опустошены, в связи с чем Вооруженные силы страны (ВСУ) испытывают недобор военных. По его словам, военкоматы активно привлекают к военной службе бывших заключенных и бандитов, а граждане «бегут из страны всевозможными путями».

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      Марина Совина
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