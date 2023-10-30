Врач назвала главные портящие здоровье зубов привычки

Некоторые привычки способны навредить здоровью зубов, рассказала владелица сети стоматологических клиник «Династия» Ольга Глушкова. Их врач перечислила комментарии для «Ленты.ру».

Главными привычками, которые портят здоровье зубов, Глушкова назвала курение и злоупотребление алкоголем. Неприятный запах изо рта — это меньшее, чем может грозить неправильный образ жизни, предупредила она. В худшем случае могут развиться кариес, нарушение иммунитета и даже рак языка или губы.

Это происходит из-за того, что у курильщиков и любителей выпить слюна становится вязкой и не справляется со своей основной функцией — плохо омывает зубную эмаль. К тому же алкоголь вымывает кальций, необходимый для зубов, снижает иммунитет, и организму становится трудно бороться с инфекциями Ольга Глушкова стоматолог

Также вредят зубам, по словам стоматолога, сладкие напитки, конфеты и маринованные овощи. Глушкова уточнила, что газировка содержит не только огромное количество сахара, но и разъедающие эмаль кислоты, которые есть и в составе маринадов.

У стоматологов есть термин «жевательная леность». Это привычка употреблять мягкую пищу, которая не требует интенсивной жевательной нагрузки. Из-за привычки портится прикус, образовывается зубной налет, что приводит к кариесу и пародонтиту Ольга Глушкова стоматолог

Напоследок собеседница «Ленты.ру» рассказала, что ученые установили связь между длительным пребыванием за компьютером и здоровьем зубов. По ее словам, у тех, кто проводит много времени перед экраном, может развиваться так называемый компьютерный кариес.

Ранее стоматолог Арам Давидян рассказал, как правильно пользоваться зубной нитью. Он отметил что это лучшее средство для чистки труднодоступных мест во рту.