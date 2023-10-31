Дагестанские военные с передовой обратились к народу республики

Военные из Дагестана призвали народ республики не поддаваться на провокации

Дагестанские военные, принимающие участие в российской спецоперации на Украине, обратились к народу республики с передовой на фоне беспорядков в Махачкале. Соответствующее видео оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Один из военнослужащих пояснил, что все они из Дагестана и воюют в составе штурмового подразделения на донецком направлении, защищая интересы страны и граждан.

«Мы знаем, как действует враг: заставляет брата идти на брата. Мы верим, что наш дагестанский народ мудр и не поддается на провокации врага», — заявил боец и призвал тех, кто хочет бороться с настоящим противником, присоединяться к участию в боевых действиях.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что виновные в беспорядках в аэропорту Махачкалы «получат по заслугам» и понесут наказание. Он пообещал обеспечить законность и порядок в республике в полном объеме.

Вечером 29 октября сотни жителей Дагестана ворвались в аэропорт Уйташ. Они ждали рейс из Тель-Авива и с криками «Аллаху Акбар» и флагами Палестины заблокировали вход в аэропорт. Толпа устраивала обыск в помещениях и искала людей, прилетевших из Израиля. По последним данным, пострадавшими числятся 20 человек, девять из которых — полицейские.

Президент России Владимир Путин, комментируя произошедшее, заявил, что беспорядки в стране были спровоцированы в том числе руками украинских и западных спецслужб.

