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09:18, 31 октября 2023Спорт

Гол и два паса Панарина принесли «Рейнджерс» победу в матче НХЛ

Гол и два паса Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Виннипегом» в матче НХЛ

Фото: James Carey Lauder / USA TODAY Sports / Reuters

Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Виннипеге и завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей. Победу «Рейнджерс» принесли в том числе гол и два результативных паса российского нападающего Артемия Панарина. Он был признан третьей звездой матча.

В этой игре Панарин установил рекорд клуба по продолжительности результативной серии со старта сезона в 21-м веке. Россиянин набирал очки в каждом из девяти матчей. На его счету 15 очков (пять голов и десять передач).

Ранее NHL Network включил Панарина в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ. Нападающий, выступающий за «Рейнджерс» с 2019 года, занял 32-е место в списке. Его текущий контракт с командой рассчитан до 2026 года.

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Его контракт с командой рассчитан до 2026 года.

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