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12:55, 31 октября 2023Экономика

В России предложили ввести госконтроль за ценами на топливо

«Справедливая Россия» предложила ввести госконтроль за ценами на бензин и дизель

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Госдуме предложили ввести госконтроль за ценами на топливо. О внесенном законопроекте сообщает ТАСС.

По словам главы фракции партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Госдуме Сергея Миронова, в стране необходимо установить госконтроль за стоимостью бензина, дизельного топлива, а также авиационного керосина. Рост розничных цен на топливо не должен быть выше ожидаемого уровня инфляции, объяснил он.

Топливный кризис в России начался в середине августа — в ряде регионов заявили о дефиците бензина и дизеля для сельхозпроизводителей. В сентябре стоимость топлива на бирже обновляла рекорды ежедневно, и за оптовыми ценами начали расти розничные. Рост цен объяснили серым экспортом бензина за рубеж.

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С 1 сентября правительство вдвое урезало выплаты нефтяным компаниям по топливному демпферу для экономии 30 миллиардов рублей в месяц. Однако уже с 1 октября власти решили восстановить выплаты в полном объеме после возникшего дефицита топлива и его подорожания. По словам вице-премьера Александра Новака, это решение позволит насытить внутренний рынок и сократить экспортный диспаритет.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рекомендовала производителям, продающим топливо на бирже, отслеживать его дальнейший маршрут, чтобы не допускать вывоза бензина и дизеля за рубеж. Всю имеющуюся информацию о маршруте топлива участники цепочки должны предоставлять по требованию продавца или по запросу биржи.

Нефтяники при этом пожаловались на убыточность розничного бизнеса. По оценкам нефтяных компаний, из-за увеличения налогов и ограничения цен государством продажа каждого литра по текущим ценам на внутреннем рынке приносит им несколько рублей убытка.

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      Вячеслав Агапов
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