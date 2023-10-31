В США испытали новую систему ПВО MADIS Mk 1

Морская пехота США испытала новую систему противовоздушной обороны MADIS Mk 1

Корпус морской пехоты (КМП) США испытал новую систему противовоздушной обороны (ПВО) Marine Air Defense Integrated System Mk 1 (MADIS Mk 1). Испытания прошли 27 сентября на полигоне Юма в штате Аризона, пишет Army Recognition.

Отмечается, что в ходе интеграционных испытаний система продемонстрировала свои возможности, которые свидетельствуют о готовности MADIS Mk 1 к решению задач.

Разработанная для КМП США система может устанавливаться на различные машины, а модульная конструкция MADIS Mk 1 позволяет оперативно обновлять ее компоненты. Комплекс ПВО получил радары с активной фазированной антенной решеткой, которые могут отслеживать несколько целей одновременно. Также MADIS Mk 1 несет оптические и инфракрасные датчики для идентификации цели. В арсенал системы входят ракеты класса «земля-воздух», автоматическая пушка и пулемет, которые интегрированы в автоматизированную систему управления огнем.

MADIS Mk 1 разработали для повышения эффективности существующих батальонов маловысотной противовоздушной обороны КМП США. Сейчас эти подразделения используют переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и радары на шасси бронеавтомобилей M1114 HMMWV.

В апреле издание Defense News писало, что армия США провела испытания лазерной системы ПВО ближнего действия, создаваемой в рамках программы Directed Energy Maneuver-Short Range Air Defense (DE M-SHORAD), на полигоне Юма.