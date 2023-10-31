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12:40, 31 октября 2023Наука и техника

Названо полезное свойство гнева

UT Austin: гнев улучшает способность к достижению трудных целей

Фото: Taylor Smith / Unsplash

Сотрудники Техасского университета в Остине (UT Austin) назвали полезное свойство гнева. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Personality and Social Psychology, эта эмоция может быть мощным мотиватором для достижения сложных целей.

В ходе серии экспериментов с участием более тысячи человек авторы вызывали у испытуемых либо эмоциональную реакцию (гнев, радость или печаль), либо нейтральное эмоциональное состояние. Затем перед участниками ставили трудную задачу (решение головоломок или видеоигры).

Во всех видах задач гнев улучшил способность подопытных к достижению целей по сравнению с участниками, которые не испытывали никаких ярких эмоций.

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Ученые считают, что эмоции, которые часто считаются негативными, на самом деле могут быть полезными. Они также подчеркивают, что обычно люди склонны обращать внимание лишь на положительные эмоции при достижении целей, а негативные игнорируют.

В апреле специалисты Университета Бригама Янга и Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана пришли к выводу, что эмоциональное состояние женщин связано с составом кишечной микробиоты.

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      Елена Апазиди
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