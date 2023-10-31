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10:48, 31 октября 2023Ценности

Нюша снялась в кожаном бюстгальтере

Кадр: @nyusha_nyusha

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая история появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 33-летняя знаменитость снялась в кожаном бюстгальтере с треугольными чашками, который частично демонстрировал ее грудь. Помимо этого, на ее бедрах присутствовал пояс необычной формы с многочисленными отверстиями.

Исполнительница также распустила длинные темные волосы и нанесла макияж в ярких оттенках с акцентом на глазах. «Еще одна подсказка», — подписала она видео.

Ранее в октябре Нюша снялась без одежды и раскрыла секреты стройности. По словам артистки, для поддержания формы она регулярно занимается спортом и делает массаж. Вдобавок знаменитость рассказала, что достичь расслабления ей помогают специальные мячи с разной степенью упругости.

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      Екатерина Ештокина
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