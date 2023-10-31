Объемы переработки нефти в России резко выросли

Bloomberg: объемы переработки нефти в России выросли до 5,48 миллиона баррелей

В период с 17 по 24 октября объемы переработки нефти в России выросли на 210 тысяч баррелей в сутки и достигли уровня в 5,48 миллиона баррелей. Этот показатель стал максимальным за семь недель, сообщает Bloomberg со ссылкой на участников рынка.

С начала второго месяца осени среднесуточные объемы нефтепереработки в стране увеличились до 5,31 миллиона баррелей. При этом данный показатель по-прежнему не дотягивает до сентябрьского уровня в 5,38 миллиона баррелей, считают эксперты.

После завершения большей части технических работ на местных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) к середине ноября их суммарная производительность может увеличиться еще на 250 тысяч баррелей в сутки, уточнил главный аналитик Kpler Виктор Катона. Он ожидает, что на этом фоне целевой показатель в декабре на российском рынке составит около 5,8 миллиона баррелей в день. Таким образом, к концу года среднесуточные объемы переработки сырья в стране могут вернуться к апрельским уровням.

Ранее в Kpler предрекли России резкое наращивание объемов морских поставок нефти по итогам ноября. Аналитики прогнозируют увеличение отгрузки сырья из российских портов на 200 тысяч баррелей в сутки — до 3,6-3,7 миллиона баррелей. По итогам октября эксперты ожидают объемы в районе 3,5 миллиона баррелей. Наращиванию поставок сырья будут способствовать высокие цены на нефть и проведение плановых ремонтных работ на местных НПЗ. На этом фоне эксперты ожидают, что в ноябре объемы отгрузки достигнут рекордных значений с мая 2023 года.