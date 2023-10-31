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17:17, 31 октября 2023Спорт

Роналду отреагировал на публикацию о присуждении Месси «Золотого мяча»

Роналду оставил смеющиеся смайлы под постом о присуждении Месси «Золотого мяча»
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Pedro Nunes / Reuters

Португальский нападающий Криштиану Роналду отреагировал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) на публикацию о присуждении аргентинцу Лионелю Месси восьмого «Золотого мяча».

AStv на своей странице в социальной сети опубликовал видео, на котором журналист Томас Ронсеро анализирует церемонию вручения награды. Роналду оставил под этим постом комментарий с четырьмя смеющимися смайлами. Реакция футболиста за семь часов набрала более 56 тысяч лайков.

Ранее Месси высказался о соперничестве с Роналду. «Мы подпитывались взаимным соперничеством, потому что мы оба отличные конкуренты и всегда хотели побеждать. Это был очень приятный период как для нас обоих, так и для людей, которые любят футбол», — заявил он.

30 октября аргентинец в восьмой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча». Ранее он получал трофей в 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 и 2021 годах.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». Его признавали лучшим футболистом в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.

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      Андрей Стрельцов
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