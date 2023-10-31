В ЕС назвали происходящее на Западном берегу Иордана поселенческим терроризмом

ЕС: нападения на Западном берегу Иордана являются поселенческим терроризмом

В ЕС жестко осуждают нападания израильских поседенцев на жителей Западного берега реки Иордан. Заявление опубликовано на официальном сайте объединения.

Европейцы считают происходящее проявлением поселенченского терроризма и опасаются, что ситуация может выйти из-под контроля. В ЕС считают, что официальные израильские власти должны вмешаться, чтобы прекратить страдания местного населения.

Ранее 31 октября с осуждением действий поселенцев выступил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Он успел обсудить происходящее с некоторыми арабскими странами.

По данным палестинской стороны, в результате атак израильских поселенцев погибли более 120 человек, кроме того, палестинцев массово заставляют покидать свои дома.