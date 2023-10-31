В НХЛ высказались об участии игроков в Олимпийских играх-2026

Профсоюз игроков НХЛ выразил надежду на участие хоккеистов в Олимпиаде-2026

В Профсоюзе игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) высказались об участии спортсменов в Олимпийских играх-2026. Слова исполнительного директора Марти Уолша приводит The Athletic.

Уолш выразил надежду на участие хоккеистов в Играх в Италии. «Нашим игрокам важно выступить на Олимпийских играх. Думаю, что для болельщиков важно, чтобы на Олимпиаде были лучшие из лучших. Честно говоря, я считаю, что для самого турнира было бы лучше всего, если там сыграют лучшие из лучших», — заявил он.

Выступающие в НХЛ хоккеисты принимали участие в Олимпийских играх с 1998 года. В 2018-м в южнокорейском Пхенчхане, где золото завоевала сборная России, и в 2022-м в Пекине, где лучшей стала команда Финляндии, соревнования прошли без участия игроков лиги.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.