Врач назвал способы избавиться от опасного косметического дефекта

Холка, также известная как вдовий горбик, не только портит внешний вид, но и представляет опасность для здоровья, предупредил невролог Ринат Акбаров. В беседе с «Лентой.ру» врач назвал способы профилактики образования холки и методы избавления от нее на поздних стадиях.

Невролог обратил внимание, что вдовий горбик — это не отложение солей, как считают многие, а деформация позвонков. При этом опасный косметический дефект появляется в основном у женщин, добавил он.

На начальном этапе холка не имеет серьезного влияния на организм. Выраженная холка вызывает боль, дискомфорт, изменения в работе мышц и незначительные нарушения работы дыхательной и сердечно-сосудистой систем. В запущенной форме нарушается кровообращение, появляется шум в ушах, мигрень и боли в шее, пояснице, между лопатками Ринат Акбаров невролог

По словам эксперта, холка образуется из-за отсутствия мышечной поддержки и адаптации тела к образу жизни. В зоне риска находятся люди с малоактивным образом жизни и те, кто работает за компьютером. Для профилактики образования этого недостатка необходимо регулярно заниматься спортом и дополнительно выполнять простые упражнения.

«Положите руки на пояс и выпрямите спину. Не запрокидывайте голову, в исходном положении подбородок должен быть опущен. Начните выдвигать шею вперед, не задействуя плечи. Тянитесь подбородком вперед, но не поднимайте его. Упражнение улучшает подвижность позвоночника и усиливает кровообращение в проблемной области. Его необходимо выполнить 10-12 раз», — рассказал Акбаров.

Также поможет улучшить состояние верхней части спины вращение плечами, продолжил врач. Необходимо опустить руки вниз, развернуть плечи и выпрямить спину. Вращать плечами назад и вперед необходимо медленно, совершая 10 максимальных кругов в каждую сторону, отметил Акбаров. Это упражнение, по его словам, снимает отечность и напряжение в шее, раскрывает грудной отдел позвоночника, улучшает мобильность плечевых суставов.

Разведите руки в стороны и согните их в локтях под прямым углом, направляя ладони вверх. Держите спину прямо, не опускайте подбородок, но и не запрокидывайте голову. В этом положении разведите локти максимально назад до сведения лопаток, затем вернитесь в исходное положение, слегка подаваясь вперед. Упражнение избавляет от холки, улучшает осанку. Выполнять 10-12 раз Ринат Акбаров невролог

Когда холка уже заметно выражена, избавиться от нее поможет врач, констатировал невролог. Первым делом необходимо диагностировать степень холки и деформации позвонков. Для этого делают рентген, МРТ, объяснил Акбаров.

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