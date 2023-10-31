МИД России заявил об избирательности в оценках ООН

Захарова: ООН после беспорядков в Махачкале дает избирательные оценки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ООН после беспорядков в Махачкале дает избирательные оценки. Об этом она написала в Telegram-канале.

Она прокомментировала заявление ООН об осуждении действий устроивших беспорядки в аэропорту Махачкалы. Захарова указала на то, что ООН не стала делать аналогичные заявления о ситуации вокруг пострадавших сотрудников организации при обстрелах сектора Газа. «Удивительная избирательность в оценках. Фантастическое лицемерие», — подчеркнула Захарова.

По словам дипломата, в ООН должны осудить и преследования киевским режимом Украинской православной церкви (УПЦ).

Вечером 29 октября в аэровокзал Махачкалы ворвались сотни агрессивно настроенных людей. Поводом послужило прибытие самолета из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В результате беспорядков пострадали 20 человек.