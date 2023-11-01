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12:47, 1 ноября 2023Бывший СССР

Белорусские депутаты ратифицировали меморандум для вступления в ШОС

Парламент Белоруссии ратифицировал меморандум для вступления в ШОС
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Uwe Seidner / Shutterstock / Fotodom

Депутаты нижней палаты парламента Белоруссии приняли законопроект о ратификации меморандума об обязательствах республики для получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что документ предстоит направить на рассмотрение верхней палатой, а также на подпись президенту.

В нем указаны обязательства, которые Белоруссия приняла в целях получения статуса члена ШОС. В частности, республика обязуется соблюдать цели и принципы хартии ШОС от 2002 года, положения договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничества, а также ряд других договоров, принятых в организации.

В приложении к меморандуму указывается, что Минск должен присоединиться к ШОС не позднее 15 апреля 2024 года.

В сентябре 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах республики вступить в ШОС.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает скорейшее завершение вступления Белоруссии в ШОС и убеждена, что это позитивно скажется на работе организации.

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      Алевтина Запольская
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