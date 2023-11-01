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15:13, 1 ноября 2023Мир

Швейцария захотела увеличить численность армии

Швейцария хочет увеличить численность армии из-за геополитической ситуации

Фото: Pascal Lauener / Reuters

Правительство Швейцарии хочет иметь право увеличить численность армии на фоне геополитической напряженности. Об этом сообщается в заявлении на сайте Федерального совета страны.

В документе сказано, что Федеральный совет поручил Минобороны Швейцарии разработать проект законодательных поправок. Цель заключается в том, чтобы иметь возможность временно превысить установленную максимальную численность персонала. Между тем действующие правовые основы устанавливают нормативную численность армии на уровне 100 тысяч человек, а фактическую — не более 140 тысяч военнослужащих срочной службы.

Сегодня численность вооруженных сил страны составляет 147 тысяч военнослужащих. Чтобы соответствовать юридическим нормам, пришлось досрочно освободить две возрастные категории военнослужащих, завершивших военную службу. В заявлении также отмечается важность того, чтобы иметь достаточно укомплектованный реальный персонал.

В августе сообщалось, что Берн намерен увеличить расходы на армию в связи с ситуацией на Украине. Власти планируют до 2030 года инвестировать в армию до 50 миллиардов франков (57 миллиардов долларов).

Ранее Минобороны Германии сетовало на то, что бундесвер сталкивается с нехваткой военных второй год подряд. Согласно данным ведомства, общая численность личного состава по итогам 2022 года снизилась до 183 050 человек. Это связывают с «постоянной нетрудоспособностью» военных. В то же время правительство ФРГ к 2031 году планировало нарастить численность бундесвера до 203 тысяч военнослужащих.

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      Алина Гончарова
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