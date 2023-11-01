Стало известно число ожидающих эвакуации из сектора Газа россиян

Посол России в Израиле Викторов: около 600 россиян ждут эвакуации из Газы

Около 600 граждан России числятся в списках для эвакуации из сектора Газа. Их вывоз начнется, как только откроют границу, об этом рассказал посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Звезда».

«Мы активно работаем с египетскими властями для того, чтобы вывезти … порядка 600 российских граждан и чуть больше 300 граждан стран других, наших соседей, в основном стран СНГ», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что МИД России передал информацию о россиянах, которые обратились с просьбой об эвакуации из сектора Газа, властям Израиля, Египта и Палестины. Также ведомство продолжает работу для вывода российских граждан из зоны конфликта.

Как уточнили в МИД, вывод иностранных граждан, в основном работников международных структур, через погранпереход «Рафах» уже начался.

Также 1 ноября стало известно, что египетские пограничники на КПП «Рафах» пропускают всех граждан иностранных государств с палестинской стороны, кроме россиян. Очевидцы отмечают, что на КПП много россиян, но для них нет зеленого коридора.

Уточнялось, что через погранпереход уже проехали «сотрудники ООН, граждане Иордании, Молдавии, Австрии и африканских стран», а в списках на эвакуацию значатся граждане США, Австрии и Молдавии, но не России.