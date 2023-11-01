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20:32, 1 ноября 2023Спорт

«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче Кубка России

«Локомотив» разгромил «Рубин» со счетом 3:0 в матче Кубка России

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Московский «Локомотив» разгромил казанский «Рубин» в матче шестого тура Кубка России сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:0. Ворота соперников поразили Наир Тикнизян, Антон Миранчук и Владислав Сарвели. Все три мяча были забиты в первом тайме.

В параллельном матче «Сочи» на своей арене обыграл воронежский «Факел». Матч завершился со счетом 2:0. Голами отметились Никита Бурмистров и Тимофей Маргасов, на счету которого также результативная передача.

Таким образом, «Локомотив» обеспечил себе лидерство в турнирной таблице группы B, набрав 13 очков. «Рубин» остался на четвертой строчке с четырьмя баллами в активе. «Факел» занял третье место в таблице группы А, опережая идущий последним «Сочи». В активе команд шесть и пять очков соответственно.

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      Андрей Стрельцов
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