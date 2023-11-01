Месси назвал Холанда, Мбаппе и Винисиуса претендентами на «Золотой мяч»

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» в будущем. Его слова приводит GFFN.

«В ближайшие годы за него может быть ожесточенная борьба среди таких игроков, как [Эрлинг] Холанд, [Килиан] Мбаппе и Винисиус [Жуниор]», — заявил Месси. Форвард также выделил 16-летнего полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля, отметив, что он уже стал важным игроком клуба.

31 октября Месси высказался о соперничестве с Роналду. «Мы подпитывались взаимным соперничеством, потому что мы оба отличные конкуренты и всегда хотели побеждать. Это был очень приятный период как для нас обоих, так и для людей, которые любят футбол», — заявил он.

30 октября аргентинец в восьмой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча». Ранее он получал трофей в 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 и 2021 годах.