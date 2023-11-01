Объявлен следующий соперник бойца ММА Минеева

Бой Минеева и Штыркова возглавит турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 18 ноября

Объявлена дата следующего поединка российского бойца смешанного стиля (ММА) Владимира Минеева. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Соперником Минеева станет Иван Штырков. Поединок возглавит турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 18 ноября.

Сейчас Минеев принимает участие в спецоперации на Украине. Повестку спортсмен, ранее служивший в ВДВ, получил в сентябре. В октябре 2021 года Минеев победил нокаутом Магомеда Исмаилова в поединке на турнире AMC Fight Nights. Он удержал пояс чемпиона организации в среднем весе.

В активе Штыркова 22 победы, три поражения и одна ничья в смешанных единоборствах. На счету Минеева 17 побед в ММА при единственном поражении и одной ничьей.