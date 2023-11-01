Путин допустил повторение подобных подрыву «Северных потоков» провокаций

Путин не исключил повторение подобных подрыву «Северных потоков» провокаций

Президент России Владимир Путин допустил повторение подобных подрыву газопроводов «Северный поток» провокаций. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер заявил, что необходимо заранее просчитывать подобные риски. Он отметил, что важно реагировать на такие ситуации с опережением для обеспечения стабильной работы отечественных предприятий, а также поддержания надежности внешних торговых связей и логистических маршрутов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских не исключил возможности реконструкции подорванных в 2022 году газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. Прокуратуре Швеции так и не удалось установить причастных к взрывам.

