Россиянка побывала в Териберке и описала поездку фразой «разруха и хамство»

Российская туристка побывала в селе Териберка в Мурманской области и описала поездку фразой «разруха, хамство и ужасный сервис». Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тинькофф Журнал».

Автор материала отметила, что отправилась в путешествие на микроавтобусе с еще двумя взрослыми и пятью детьми летом 2023 года. По словам россиянки, они столкнулись с некоторыми проблемами во время поездки, в том числе грубым отношением местных жителей.

«Сервис — это не про Териберку. Отношение к туристам там я бы охарактеризовала как потребительское — в вас видят только источник заработка. При этом договоренности мало что значат: даже если внесли предоплату, на каждом шагу можно столкнуться с хамством», — отметила она.

Кроме того, путешественники пожаловались на общий вид села. «Все, что вы представляете, когда слышите слово "разруха", в случае с Териберкой нужно умножать на два. В поселке много заброшенных зданий, часть из них стоит без окон и дверей. Ветхий деревянный дом с крестом на крыше — местная церковь. Кое-где проложены мостки, но они разваливаются», — объяснила автор.

Несмотря на негативный опыт, туристка заключила, что Териберку обязательно стоит посетить, так как это «настоящая северная глубинка с уникальным колоритом и невероятной природой».

Ранее сообщалось, что в летнем сезоне 2023 года россияне массово устремились в два региона страны — Мурманскую и Амурскую области. Уточнялось, что Мурманская область стала лидером среди российских регионов по росту туристического потока.