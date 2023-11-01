Россиянкам назвали самую модную обувь на зиму

Стилист Алена Шоетова назвала россиянкам самую модную обувь на зиму. Соответствующий материал публикует издание «Metro Москва».

По словам эксперта, в предстоящем сезоне актуальными станут сапоги со свободным голенищем и немного вытянутым мыском. При этом специалистка уточнила, что подошва должна быть массивной, но не тракторной, поскольку она уже вышла из моды. Кроме того, Шоетова обратила внимание на классические модели с квадратным мысом.

«Высота сапога должна быть по середину колена. Такая длина позволит удлинить силуэт, не порежет вашу фигуру и будет выигрышно смотреться с платьями и юбками любой длины», — подчеркнула она.

По словам собеседницы издания, самым актуальным материалом для обуви является кожа. «Универсальный цвет, конечно же, черный, но бежевый добавит свежести и новизны вашему образу», — добавила стилистка.

В заключение Шоетова рассказала, что будущей зимой популярными станут животные принты на сапогах. «Но при выборе яркой пары сапог не забывайте, что вы будете чуть больше выделяться, чем обычно. Не переборщите с текстурами и принтами. Если выбрали сапоги "под крокодила", то леопардовое пальто отменяется. Такой яркий акцент лучше будет смотреться один. Сумку не стоит подбирать в таком же принте, лучше использовать похожую цветовую гамму», — подытожила женщина.

Ранее стилистка перечислила россиянкам самую модную верхнюю одежду на зиму. Собеседница издания обратила внимание на дубленки классических оттенков.