Стали известны предполагаемые мотивы расправы над семьей в Волновахе

Конфликт на почве алкоголя мог стать причиной убийства семьи в Волновахе

Расправа над семьей из девяти человек в Волновахе могла произойти из-за конфликта 53-летнего главы семейства с двумя военными на почве алкоголя. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По некоторым данным, мужчина занимался торговлей спиртным, и спор произошел из-за этого. При этом следователи пока не подтверждают эту версию, заявил собеседник «Ленты.ру».

По другой версии, глава семейства сделал замечание контрактникам, когда они в нетрезвом виде пришли в районный магазин за водкой. После этого военные решили отомстить мужчине, сообщает «Коммерсант».

29 октября в частном доме в городе Волноваха в ДНР нашли застреленной семью из девяти человек, в том числе двоих детей. 30 октября правоохранители задержали двоих российских военных с Дальнего Востока по подозрению в расправе.

Мужчин арестовали на месяц. По информации источников, они уже признали свою вину.