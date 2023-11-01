В Британии рассказали об уязвимости западных танков

Sky News: вертолеты России показали уязвимость западной бронетехники

Российские ударные вертолеты показали уязвимость западных танков, которые уничтожают в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал британский военный эксперт Филипп Ингрэм в интервью каналу Sky News, передает РИА Новости.

«Российская оборона задержала и замедлила продвижение украинцев. Использование Россией ударных вертолетов и хорошо спланированных укреплений показало уязвимость западной бронетехники и помешало ВСУ добиться значительного прогресса», — сказал он.

Эксперт также отметил, что Киев потерпел неудачу из-за нехватки систем противовоздушной обороны (ПВО), инженерной техники, а также из-за превосходства России в воздухе. Это не позволило ВСУ прорвать укрепления российских войск в зоне СВО.

В октябре начальник армейской авиации Воздушно-космических сил России генерал-майор Игорь Романов сообщил, что новейшая легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР, «Изделие 305») позволяет российским вертолетам поражать цели без входа в зону работы ПВО противника.

В июле издание Forbes писало, что ракеты «Изделие 305», применяемые с модернизированных вертолетов Ка-52М, стали серьезной угрозой для ВСУ.