Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:48, 1 ноября 2023Наука и техника

В Британии рассказали об уязвимости западных танков

Sky News: вертолеты России показали уязвимость западной бронетехники
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские ударные вертолеты показали уязвимость западных танков, которые уничтожают в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал британский военный эксперт Филипп Ингрэм в интервью каналу Sky News, передает РИА Новости.

«Российская оборона задержала и замедлила продвижение украинцев. Использование Россией ударных вертолетов и хорошо спланированных укреплений показало уязвимость западной бронетехники и помешало ВСУ добиться значительного прогресса», — сказал он.

Материалы по теме:
Есть пробитие! Как в России научились уничтожать любые танки противника
Есть пробитие!Как в России научились уничтожать любые танки противника
27 октября 2023
Закаленные в боях. Как в России создают лучшие в мире вертолеты
Закаленные в боях.Как в России создают лучшие в мире вертолеты
26 сентября 2023

Эксперт также отметил, что Киев потерпел неудачу из-за нехватки систем противовоздушной обороны (ПВО), инженерной техники, а также из-за превосходства России в воздухе. Это не позволило ВСУ прорвать укрепления российских войск в зоне СВО.

В октябре начальник армейской авиации Воздушно-космических сил России генерал-майор Игорь Романов сообщил, что новейшая легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР, «Изделие 305») позволяет российским вертолетам поражать цели без входа в зону работы ПВО противника.

В июле издание Forbes писало, что ракеты «Изделие 305», применяемые с модернизированных вертолетов Ка-52М, стали серьезной угрозой для ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ сосредоточили 120 тысяч бойцов у границы с Белоруссией. Откроет ли Украина второй фронт?

      Российская система ПВО пресекла попытку Украины атаковать Россию с беспилотника

      УАЗ начал брать с покупателей плату за доставку машин до автосалонов

      Названы дешевые способы придать дому более дорогой вид

      Любитель грибов вырастил на своей крови зомбирующего паразита

      В Москве заочно арестовали актера Канахина по делу о нападении на села

      Тутберидзе высказалась о причастных к делу Валиевой

      Раскрыты причины возникновения «болезни костей»

      В Госдуму внесли законопроект о борьбе с фиктивными браками с иностранцами

      Премьер Венгрии прибыл в Казахстан на фоне визита Макрона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости