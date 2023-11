Экс-разведчик США Риттер: НАТО не выдержит военное противостояние с Россией

НАТО не выдержит военное противостояние с Россией. На невозможность Североатлантического альянса бороться с Россией указал экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

«Российская армия стала самой боеспособной в мире. Оборонная индустрия альянса не только не может обеспечить Украину нужным количеством боеприпасов, но и себя тоже», — сказал он.

Риттер добавил, что Россия сражается не только с Украиной, поскольку Киев обеспечивает экономическая и военная сила коллективного Запада. По его словам, Россия сражается с НАТО и США и выигрывает.

Ранее экс-разведчик предрек потерю Украиной еще 30 процентов территорий. Он отметил, что Киев потеряет еще больше территорий, если российско-украинский конфликт не закончат на приемлемых для Москвы условиях.