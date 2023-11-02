Ученые назвали самые полезные продукты при ожирении и диабете

MDPI: средиземноморская диета способствует стабилизации уровня инсулина в крови

Ученые из итальянского Университета Пегасо заявили, что соблюдение средиземноморской диеты способствует стабилизации уровня инсулина в крови у людей, которые страдают сахарным диабетом и ожирением. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute).

В исследовании приняли участие 62 добровольца со средним индексом массы тела 35,8, что выше нормы. Участников эксперимента разделили на две группы: одна следовала средиземноморской диете, а вторая группа употребляла для себя обычные продукты.

Ученые в рамках исследования провели анализы крови и обобщили данные о состоянии здоровья участников. По завершении исследования анализы крови были еще раз проведены.

Так, уровни глюкозы остались схожими в обеих группах, при этом участники, придерживающиеся средиземноморской диеты, показали снижение уровня инсулина. Кроме того, участники продемонстрировали повышенную чувствительность к инсулину.

Специалисты сделали вывод, что средиземноморская диета, которая включает в себя овощи, фрукты, продукты и рыбу, оказалась эффективным средством для контроля уровня инсулина. Ученые также отметили важность коррекции питания как метода профилактики диабета и его осложнений.

Ранее ученые обнаружили, что ограниченное по времени питание, также известное как прерывистое голодание, полезно для людей с диабетом 2-го типа, помогая им похудеть и контролировать уровень сахара в крови.

В свою очередь, терапевт Ольга Малиновская призвала россиян сдавать анализ на холестерин минимум раз в пять лет. Это же исследование, продолжила врач, назначают при нарушениях в работе сердечно-сосудистой системы, например, при повышенном давлении.