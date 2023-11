Диетолог раскрыла «превосходное дополнение» к любой диете

Врачи часто критиковали куриные яйца из-за высокого содержания холестерина в них, однако этот продукт способен быстро насыщать и, как следствие, снижать риск переедания, рассказала диетолог Дестини Муди. О том, какими еще свойствами обладает этот продукт, она рассказала изданию Eat This, Not That!

По словам Муди, недавние исследования показали, что яйца помогают быстро ощутить сытость, так как содержат много белка, что снижает риск переедания и вероятность вредных перекусов. Такой факт, как заверила диетолог, изменил отношение к этому продукту.

Яйца также содержат необходимые витамины, минералы и антиоксиданты, являющиеся жизненно важными составляющими полноценного рациона, добавила Муди. Кроме того, они низкокалорийны, но богаты питательными веществами, что делает их превосходным дополнением к меню тех, кто хочет похудеть.

Люди, которые едят полноценный завтрак, включая яйца, как правило, съедают меньше в течение остального дня по сравнению с теми, кто ел на завтрак булочки Дестини Муди диетолог

Кроме того, с яйцами в организм поступают холин, витамин D, фолиевая кислота, витамины группы B, продолжила диетолог. «По данным Всемирной организации здравоохранения, яйца являются наиболее усвояемым источником белка. Высококачественные белки играют роль в наращивании и поддержании мышечной массы, что способствует ускорению метаболизма и эффективному снижению веса», — подытожила Муди.

Ранее диетолог Оксана Михалева назвала самый вредный для фигуры ужин. Она посоветовала отказаться от употребления жареной картошки с мясом перед сном.