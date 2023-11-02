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11:50, 2 ноября 2023Спорт

Милохин рассказал о намерении стать «убийцей» в смешанных единоборствах

Блогер Даня Милохин заявил о намерении стать «убийцей» в смешанных единоборствах

Кадр: «100балльный репетитор» / YouTube

Блогер Даня Милохин рассказал в интервью YouTube-каналу «100балльный репетитор» о занятиях смешанными единоборствами (MMA).

Милохин заявил о намерении через два года стать «убийцей» в MMA. «У меня есть цель. Реально есть цель. Я реально заинтересовался боями. Как бы это смешно ни звучало сейчас», — отметил блогер.

Милохин добавил, что каждый день пересматривает бои и читает книги про них. «Я готов вдолгую. Как будто бы мне это интересно, реально интересно», — подчеркнул он.

Ранее Милохин признался, что хочет стать профессиональным бойцом ММА. «Мне хочется в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Я хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы Хабиб Нурмагомедов аплодировал мне стоя, когда я выиграю», — заявил он.

После этого Усман Нурмагомедов ответил на вызов блогера. Спортсмен отметил, что не понял, кого конкретно блогер имел в виду: его или Умара Нурмагомедова.

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      Дарья Коршунова
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