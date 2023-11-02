Небензя прокомментировал наземную операцию Израиля

Небензя: ООН не в праве давать Израилю карт-бланш на наземную операцию в Газе

Совет Безопасности ООН (СБ ООН) не имеет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию в секторе Газа. Об этом на 10-й чрезвычайной спецсессии ГА ООН заявил постпред РФ при организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что цель США состоит не только в том, «чтобы отвлечь внимание от провала собственной политики».

По словам Небензи, цель Соединенных Штатов — «попытаться подтянуть Совет безопасности к легитимизации наземной операции Израиля в Газе». Однако карт-бланш на проведение наземной операции он давать не имеет права, заключил постпред России.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что нанесла удар по лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа. Последствия операции для гражданских лиц ЦАХАЛ назвал «трагедией войны».