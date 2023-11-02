Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:47, 2 ноября 2023Мир

Небензя прокомментировал наземную операцию Израиля

Небензя: ООН не в праве давать Израилю карт-бланш на наземную операцию в Газе
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Брайан Смит / РИА Новости

Совет Безопасности ООН (СБ ООН) не имеет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию в секторе Газа. Об этом на 10-й чрезвычайной спецсессии ГА ООН заявил постпред РФ при организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что цель США состоит не только в том, «чтобы отвлечь внимание от провала собственной политики».

По словам Небензи, цель Соединенных Штатов — «попытаться подтянуть Совет безопасности к легитимизации наземной операции Израиля в Газе». Однако карт-бланш на проведение наземной операции он давать не имеет права, заключил постпред России.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что нанесла удар по лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа. Последствия операции для гражданских лиц ЦАХАЛ назвал «трагедией войны».

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Дагестана ответил на просьбу Нурмагомедова простить участников беспорядков. Почему Меликов отказал экс-бойцу?

      58-летняя популярная актриса поделилась видео в купальнике

      В Британии цинично объяснили большое число погибших в Газе детей

      Блинкен отправится в турне по странам Ближнего Востока и Азии

      Экономист предсказал будущее курса рубля

      Сенаторы попросили Байдена разъяснить последствия войны в Газе

      Военный сделал прогноз об оружии будущего

      Жителям Германии пригрозили депортацией за похвалу ХАМАС

      Ученые назвали самые полезные продукты при ожирении и диабете

      Небензя прокомментировал наземную операцию Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости