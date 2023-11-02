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06:30, 2 ноября 2023Спорт

Нганну объяснил претензии к судившим его бой с Фьюри арбитрам

Нганну заявил, что не знает, почему с Фьюри не сняли балл за запрещенный прием

Фото: Francis Ngannou / Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Фрэнсис Нганну объяснил претензии к арбитрам, судившим его бой с британцем Тайсоном Фьюри. Спортсмен высказался на странице в социальной сети X (бывшее название Twitter).

«Я сражался с Фьюри, судьями и рефери, который позволил Тайсону нанести запрещенный удар локтем. Я десятки раз просмотрел повтор того момента, но до сих пор не понимаю, почему с него не сняли балл», — заявил Нганну.

28 октября Фьюри победил Нганну в поединке по правилам бокса в супертяжелом весе, который прошел в Саудовской Аравии. Бой продлился все десять раундов, по итогам которых судьи отдали победу Фьюри раздельным решением.

Нганну за карьеру одержал 17 побед и потерпел три поражения в смешанных единоборствах. Он удерживал чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

В активе Фьюри 34 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.

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      Андрей Стрельцов
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