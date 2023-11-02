Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:59, 2 ноября 2023Наука и техника

Назван потенциальный лидер на рынке смартфонов

The Verge: китайский производитель смартфонов Tecno, Itel и Infinix обогнал Oppo

Фото: ТECNO Mobile

Аналитики отметили быстрый рост малоизвестного в мире производителя смартфонов. Об этом сообщает издание The Verge.

Согласно отчету Canalys за третий квартал 2023 года, китайская компания Transsion заняла четвертое место в мире по поставкам смартфонов. Таким образом, корпорация обогнала Oppo, но уступила Samsung, Apple и Xiaomi.

Аналитики назвали Transsion потенциальным лидером рынка смартфонов. Компания прозводит устройства под брендами Tecno, Itel и Infinix, фирма ориентирована на рынки Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, Азии и Океании. По словам специалистов, в этой связи Transsion менее известна, чем те же Apple или Samsung.

Специалисты Canalys, IDC и Omdia согласились с тем, что Transsion очень быстро попала в первую пятерку по поставкам смартфонов в мире. Успех китайской корпорации можно объяснить тем, что фирма ориентируется на развивающиеся страны, предлагая потребителем дешевые смартфоны.

В конце октября стало известно, что операционная система HarmonyOS оказалась установлена на 100 миллионах устройствах. Новая ОС вышла в начале августа, система оказалась доступна для смартфонов, планшетов, умных часов и прочих гаджетов.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Разговор премьера Италии с пранкерами назвали провалом планетарного масштаба. Что она рассказала о конфликте на Украине?

      Сентябрь в России оказался аномальным

      Пранкер Вован анонсировал разговор с еще одним премьер-министром

      Минфин отверг повышение ставки НДФЛ

      Президент Молдавии объяснила закрытие телеканалов в стране

      Российский автопроизводитель попросил денег для возврата кредитов

      Путину доложили о наказании участников беспорядков в Махачкале. Что пообещал глава Дагестана президенту?

      В Госдуме предложили вдвое снизить налог на авто для водителей без штрафов

      Назван потенциальный лидер на рынке смартфонов

      20-летняя москвичка прыгнула с Крымского моста

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости