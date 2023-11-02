Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Карен Хачанов
Сегодня
14:50 (Мск)
Роман Сафиуллин
Париж
Ботик ван де Зандсхулп
0:0
1-й сет
live
Андрей Рублёв
Париж
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
18:30 (Мск)
Оренбург
Fonbet Кубок России|Группа A
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
20:45 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Fonbet Кубок России|Группа D
Ростов
Сегодня
20:45 (Мск)
Урал
Fonbet Кубок России|Группа B
13:16, 2 ноября 2023Спорт

В ФШР прокомментировали рукопожатие между украинцем и россиянином

Смагин назвал рекомендацию украинцам не пожимать руки россиянам полной чушью
Юрий Кузубов

Юрий Кузубов. Фото: Salah Malkawi / Getty Images

В Федерации шахмат России (ФШР) оценили рукопожатие между украинцем Юрием Кузубовым и россиянином Владиславом Артемьевым. Комментарий вице-президента организации Сергея Смагина приводит ТАСС.

Смагин назвал рекомендацию украинцам не пожимать руки россиянам полной чушью. «Люди всегда должны оставаться людьми. Мне непонятно, почему Кузубов не должен был пожать руку Артемьеву, тем более если у них не было каких-то личных конфликтов», — заявил он и отметил, что у Кузубова нет предвзятости по отношению к россиянам.

Кузубов и Артемьев пожали друг другу руки до и после партии в рамках седьмого тура Grand Swiss. При этом ранее Федерация шахмат Украины запретила своим спортсменам жать руки и фотографироваться с игроками из России и Белоруссии на международных турнирах.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) разрешила российским и белорусским шахматистам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года. По истечении данного срока спортсменам будет возвращено право выступать под флагом своей страны в случае, если до этого не примут другое решение.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      В России пересмотрят тарифы на электричество для населения. Кто станет платить больше?

      Потепление Мирового океана ускорилось

      Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

      Молдавия перестанет платить взносы в СНГ

      Авторы «Голодных игр» усомнились в возвращении Китнисс Эвердин на большой экран

      Нейросети помогут клиентам маркетплейса находить товары по фотографии

      В рекламе популярного бренда разглядели поддержку Палестины

      Минобороны заявило о поражении украинского Су-27 на аэродроме

      Российские системы ПВО за сутки перехватили четыре ракеты Storm Shadow

      ВСУ начали чаще использовать танки Leopard на запорожском фронте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости