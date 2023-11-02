В ФШР прокомментировали рукопожатие между украинцем и россиянином

Смагин назвал рекомендацию украинцам не пожимать руки россиянам полной чушью

В Федерации шахмат России (ФШР) оценили рукопожатие между украинцем Юрием Кузубовым и россиянином Владиславом Артемьевым. Комментарий вице-президента организации Сергея Смагина приводит ТАСС.

Смагин назвал рекомендацию украинцам не пожимать руки россиянам полной чушью. «Люди всегда должны оставаться людьми. Мне непонятно, почему Кузубов не должен был пожать руку Артемьеву, тем более если у них не было каких-то личных конфликтов», — заявил он и отметил, что у Кузубова нет предвзятости по отношению к россиянам.

Кузубов и Артемьев пожали друг другу руки до и после партии в рамках седьмого тура Grand Swiss. При этом ранее Федерация шахмат Украины запретила своим спортсменам жать руки и фотографироваться с игроками из России и Белоруссии на международных турнирах.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) разрешила российским и белорусским шахматистам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года. По истечении данного срока спортсменам будет возвращено право выступать под флагом своей страны в случае, если до этого не примут другое решение.