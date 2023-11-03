52-летний дагестанец угодил в больницу с нервным срывом из-за сайта знакомств

Дагестанец угодил в больницу с нервным срывом после общения на сайте знакомств

Житель дагестанского Хасавюрта угодил в больницу с нервным срывом после общения на сайте знакомств. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, 52-летний мужчина зарегистрировался в приложении и хотел найти там серьезные отношения. Ему приглянулась женщина. Они стали общаться с помощью видеозвонков. В один из вечеров собеседница призналась дагестанцу, что опасается за свою жизнь.

Встревоженный откровением мужчина захотел помочь новой знакомой и обратился в МЧС. На фоне всей ситуации у него возникли проблемы со здоровьем. Жителя Хасавюрта доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Позже выяснилось, что пользовательница приложения играла на чувствах поклонника и никакой опасности для ее жизни не было. Сотрудники полиции начали устанавливать, почему она решилась на такой шаг.

Ранее сообщалось, что москвич лишился сотен тысяч рублей из-за своих голых фото на сайте знакомств. Мужчина написал заявление в полицию.