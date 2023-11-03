Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров показал новое фото своего пресса. Соответствующая публикация появилась на сайте издания Super.ru.

56-летний артист появился на закрытой презентации нового альбома певицы Люси Чеботиной «Первая леди». В беседе с журналистами знаменитость продемонстрировал на экране мобильного телефона снимок, на котором он запечатлен топлес. На кадре видно, что у артиста подтянутое телосложение и кубики пресса.

Также Киркоров пожаловался на то, что на мероприятии присутствовали блюда из продуктов, которые ему запретил хирург Тимур Хайдаров. «Даже любимый напиток принесли. Вот когда вы уйдете, тогда... А то меня Тимур Хайдаров подвесит за одно место», — отметил он.

В сентябре Филипп Киркоров показал тело на фоне слухов о проблемах после пластической операции. На размещенном видео артист предстал, сидя в машине в классическом костюме и футболке. Затем певец снял часть одежды, обнажив левую руку и продемонстрировав накачанные мышцы.