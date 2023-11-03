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18:57, 3 ноября 2023Экономика

Нелегалам в России предложили запретить открывать счета

МВД России предложило запретить нелегальным мигрантам открывать счета в банках

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

МВД России выступило с инициативой запретить нелегальным мигрантам открывать счета в банках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника главного управления ведомства по вопросам миграции Валентину Казакову.

В частности, в готовящемся законопроекте речь идет о запрете на оказание незаконным мигрантам таких услуг, как открытие банковского счета. Иными словами, у таких мигрантов не будет возможности для перевода денег. Еще им могут запретить регистрировать транспортные средства и какую-либо собственность, а также вступать в брак. Подобные ограничения, считают в МВД, позволят отслеживать нелегалов и выдворять их из страны.

Ранее стало известно, что в Россию начали активно заманивать трудовых мигрантов. В частности, «Якитория» разместила на ТВ Киргизии рекламу о привлечении сотрудников зала и кухни для работы в заведениях на территории России, а «Шоколадница» наняла подборщика вакансий в странах СНГ.

Как показало недавнее исследование Института Гайдара, за первое полугодие 2023-го в Россию въехало на 50 тысяч меньше мигрантов по сравнению с январем-июнем 2022 года. Приток иностранных работников сократился на 15 процентов, до 282 тысяч человек. Эта тенденция особенно негативна для традиционных отраслей занятости иностранцев — строительства, логистики, общепита и ЖКХ.

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      Платон Щукин
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