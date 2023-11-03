В деле блогера Шабутдинова появился новый фигурант

По делу о мошенничестве блогера Аяза Шабутдинова задержали его ученицу

По делу в отношении блогера-миллионника Аяза Шабутдинова задержана его ученица, которая осталась довольна пройденными курсами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника издания, после задержания Шабутдинова сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к девушке и увезли ее на допрос в отделение. Предварительно, она находится в статусе свидетеля.

Как сообщает Shot, для оплаты курса задержанная брала в долг 950 тысяч рублей у Натальи Калистратовой, которая и написала заявление в полицию на блогера-миллионника.

О задержании Шабутдинова стало известно в пятницу, 3 ноября. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.